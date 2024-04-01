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Германия легализовала марихуану

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:55
Германия легализовала марихуану
Фото: depositphotos.com
Германия частично легализовала марихуану, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Сообщается, что 1 апреля в Германии вступил в силу закон, частично легализующий потребление каннабиса. Каннабис будет исключен из списка запрещенных веществ в законе о наркотиках страны, и взрослым будет разрешено хранить и выращивать для себя определенное количество. Совершеннолетним будет разрешено иметь с собой 25 граммов каннабиса - либо марихуаны, либо гашиша в чистом виде, или же до 50 граммов дома.


Кроме того, будет разрешено выращивать для личных целей на своем частном огороде до трех кустов конопли. Для этого надо прежде объединиться с другими садоводами в своего рода "клуб любителей каннабиса" и получить разрешение местных властей - и на разведение конопли, и на хранение самого наркотика. Клубы будут организованы по принципу товарищества или кооператива, не ориентированных на извлечение прибыли. То есть члены такого союза фактически будут покупать коноплю или гашиш сами у себя - максимум 50 граммов на члена клуба в месяц.


Можно курить каннабис в общественных местах, однако запрещено его употребление в радиусе 200 метров от входа в школы, детские сады, игровые площадки, молодежные и спортивные учреждения. Запрещено употреблять марихуану, находясь за рулем транспортного средства.


Источник: tengrinews.kz
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