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До 90 дней в течение года сократят срок пребывания иностранцев в России

Просмотров:48 Опубликовано: Сегодня, 15:53

До 90 дней в течение года сократят срок пребывания иностранцев в России

Иллюстративное фото: pexels.com

Ужесточить контроль в сфере миграции намерены в РФ - срок временного пребывания иностранцев сократят до 90 дней. В МВД России рассказали подробности. МВД завершило работу над проектом, ужесточающим контроль в сфере миграции, пишет РИА Новости.

Об изменениях сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

Среди мер - сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года.

Также планируется усилить контроль в отношении работодателей, нанимающих иностранцев. Отметим, что ранее ограничения касательно срока нахождения иностранцев ввели и в других странах ЕАЭС. Напомним, что в октябре 2023 года МИД Кыргызстана отменил практику "визаран" и ввел интервал в 60 и 90 дней для повторного въезда.

В ведомстве заявляли, что изменения отражают стремление кабмина к обеспечению более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны.

А в начале прошлого года правительство Казахстана внесло правки в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, которые ограничат срок нахождения иностранцев в РК. Если иностранец прибыл в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, то он должен будет покинуть республику через 30 календарных дней после пересечения границы РК.

При этом суммарно он сможет находиться в Казахстане 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Для граждан государств-членов Евразийского экономического союза срок пребывания заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы Республики Казахстан. При этом они также смогут находиться в РК только 90 дней в течение каждых 180 дней.



Источник: nur.kz
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