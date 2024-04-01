Паводки затопили Алтай и стали причиной гибели ребёнка в Кузбассе

Алтайский край уходит под воду из-за паводков. Затопленными оказались около 500-от частных домов и почти тысяча приусадебных участков. Людей эвакуируют спасатели на резиновых лодках. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает "7 канал Красноярск".
Это не Венеция, а сегодняшняя обстановка в Алтайском крае. Регион затопило весенними талыми водами. Многие улицы превратились в реки — половодье добралось до домов людей, живущих в частном секторе. Минувшую ночь им буквально пришлось провести на улице. Уровень ледяной воды в комнатах поднялся по щиколотку.
Некоторые населённые пункты региона буквально оказались отрезанными от мира. Оперативно добраться до всех спасателям не удавалось. Так, одной из живущих в деревне пенсионерок потребовалась медицинская помощь. Спасателям пришлось добираться до неё на катере.
— Достаточно тяжело было пришвартоваться. Помогали местные люди. Прокинули трап, усадили женщину. Фельдшер сразу оказал первую помощь, померил давление, спросил о самочувствии и дальше мы уже выдвинулись. Соответственно спасательная операция завершилась достаточно быстро и без происшествий, — описывают спасение в МЧС.
Помогать эвакуироваться пришлось не только людям, но домашним животным. Из подтопленных хозяйств спасатели выносят кошек, собак и скот. Под воду ушёл и пассажирский автобус. Салон машины полностью затопило, она скатилась в кювет. К счастью, никто не пострадал. Пассажиры успели самостоятельно выбраться на улицу через крышу.
А вот в соседнем Кузбассе обильные талые воды стали причиной трагедии. В Прокопьевске 6-летняя девочка подошла к берегу ручья, поскользнулась и упала вниз. Её унесло течением, на крики прибежала мать и проходивший рядом мужчина. Он и помог вытащить ребенка из воды, но было уже поздно.
Спасатели откачивают воду с помощью специального оборудования, а также с беспилотников наблюдают, где ситуация ухудшается.
Но есть и те, кто не унывает в паводок. Пенсионеры и маленькие дети вышли на «массовую рыбалку» прямо на улицу, рядом со своим домом.
В Алтайском крае сейчас развернуто 3 пункта временного размещения для пострадавших. В них находятся больше 150-ти человек, в этом числе 30 детей. По словам спасателей, работы по устранению ситуации сейчас идут непрерывно. Для ликвидации последствий задействованы больше 2,5 тысяч человек и более тысячи единиц спецтехники.
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