В ОДКБ ответили на требование Никола Пашиняна

"Формулировка о зоне ответственности достаточно сложная, и она больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ. Потому что, в соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов", - сказали изданию в организации.

Документ, на который ссылаются в организации, - это подписанное в 2010 году в Москве Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности. В ОДКБ отметили, что "зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями".

"Однако, когда в ходе вторжения Азербайджана в мае 2021 года Армения зафиксировала, что красная линия пройдена, со стороны ОДКБ указанных в уставе шагов не последовало", - сказал премьер. Затем случились "вторжения Азербайджана в ноябре 2021 года, сентябре 2022 года", добавил он.

"В противном случае Республика Армения выйдет из ОДКБ. Когда - я не могу сказать", - предупредил он.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ответила на требование премьер-министра Армении Никола Пашиняна прояснить вопрос с зоной ответственности организации в республике, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.В ОДКБ заявили, что считают зоной своей ответственности в Армении ее суверенную территорию в рамках урегулированных госграниц.12 марта Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на вопрос, "какова зона ответственности ОДКБ в Армении". По словам Пашиняна, организация и Россия выражали "четкую позицию", что суверенная территория Армении - это красная линия для Москвы и организации.По словам Пашиняна, если ОДКБ ответит на эти вопросы и это будет соответствовать представлениям Еревана, проблемы между Арменией и организацией будут решены.