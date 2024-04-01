Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 02 Апреля
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.56 KZT
  • €1 = 481.35 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

В ОДКБ ответили на требование Никола Пашиняна

Просмотров:164 Опубликовано: Вчера, 22:36
В ОДКБ ответили на требование Никола Пашиняна
©️ kremlin.ru
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ответила на требование премьер-министра Армении Никола Пашиняна прояснить вопрос с зоной ответственности организации в республике, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.

В ОДКБ заявили, что считают зоной своей ответственности в Армении ее суверенную территорию в рамках урегулированных госграниц.

"Формулировка о зоне ответственности достаточно сложная, и она больше имеет целью привлечь внимание к ситуации в республике, нежели получить предметный ответ. Потому что, в соответствии с соглашением 2010 года о принципах взаимодействия, которое подписали в ОДКБ, зоной ответственности является суверенная территория государств-членов", - сказали изданию в организации.


Документ, на который ссылаются в организации, - это подписанное в 2010 году в Москве Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности. В ОДКБ отметили, что "зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями".


12 марта Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на вопрос, "какова зона ответственности ОДКБ в Армении". По словам Пашиняна, организация и Россия выражали "четкую позицию", что суверенная территория Армении - это красная линия для Москвы и организации.

"Однако, когда в ходе вторжения Азербайджана в мае 2021 года Армения зафиксировала, что красная линия пройдена, со стороны ОДКБ указанных в уставе шагов не последовало", - сказал премьер. Затем случились "вторжения Азербайджана в ноябре 2021 года, сентябре 2022 года", добавил он.


По словам Пашиняна, если ОДКБ ответит на эти вопросы и это будет соответствовать представлениям Еревана, проблемы между Арменией и организацией будут решены.

"В противном случае Республика Армения выйдет из ОДКБ. Когда - я не могу сказать", - предупредил он.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика