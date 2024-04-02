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Турецкий оппозиционер погиб при крушении балкона, празднуя победу партии

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 07:58
Турецкий оппозиционер погиб при крушении балкона, празднуя победу партии
Иллюстративное фото: John Wreford/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
В Турции во время празднования победы оппозиционной Республиканской народной партии на выборах рухнул балкон. Один человек погиб, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на турецкие СМИ, погибший Мехмет Палаз был заместителем председателя отделения РНП в округе Тавас в провинции Денизли.


После того как стало известно о победе члена партии Кадира Татика на выборах в Тавасском округе, его сторонники начали праздновать это событие на улице перед зданием партии.

Когда часть людей поднялись на второй этаж здания и вышли на балконы, один из двух балконов не выдержал и рухнул. Пострадали восемь человек, у троих из них тяжелые травмы.


Среди пострадавших был Мехмет Палаз, он получил травму головы, его госпитализировали. Утром 1 апреля Палаз умер.


Напомним, на прошедших в конце марта выборах в Турции впервые за 20 лет оппозиция обошла правящую партию. Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.

Всего в выборах приняли участие кандидаты от 34 политических партий, в том числе возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом правящей Партии справедливости и развития, а также независимые кандидаты.

Ранее о ситуации с выборами в Турции подробно рассказывали корреспонденты Русской службы Би-би-си. Отмечалось, что выборы прошли "на фоне бушующей инфляции и масштабной девальвации турецкой лиры, и неопределенности".


Источник: nur.kz
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