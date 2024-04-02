Турецкий оппозиционер погиб при крушении балкона, празднуя победу партии

Как пишет издание, ссылаясь на турецкие СМИ, погибший Мехмет Палаз был заместителем председателя отделения РНП в округе Тавас в провинции Денизли.

Когда часть людей поднялись на второй этаж здания и вышли на балконы, один из двух балконов не выдержал и рухнул. Пострадали восемь человек, у троих из них тяжелые травмы.

Среди пострадавших был Мехмет Палаз, он получил травму головы, его госпитализировали. Утром 1 апреля Палаз умер.

В Турции во время празднования победы оппозиционной Республиканской народной партии на выборах рухнул балкон. Один человек погиб, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.После того как стало известно о победе члена партии Кадира Татика на выборах в Тавасском округе, его сторонники начали праздновать это событие на улице перед зданием партии.Напомним, на прошедших в конце марта выборах в Турции впервые за 20 лет оппозиция обошла правящую партию. Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.Всего в выборах приняли участие кандидаты от 34 политических партий, в том числе возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом правящей Партии справедливости и развития, а также независимые кандидаты.Ранее о ситуации с выборами в Турции подробно рассказывали корреспонденты Русской службы Би-би-си. Отмечалось, что выборы прошли "на фоне бушующей инфляции и масштабной девальвации турецкой лиры, и неопределенности".