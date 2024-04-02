Беспилотники атаковали предприятия Татарстана: в Сети появились видео

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"Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь. Все службы находятся в повышенной готовности", - написал в Telegram-канале Рустам Минниханов.

Три беспилотника атаковали территорию предприятий в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.Российские СМИ сообщают, что три дрона атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. Один беспилотник ударил по заводу, два - по общежитию, где размещаются студенты.Экстренные службы сообщают, что только в Елабуге ранены семь человек, среди них двое подростков. Три человека в больнице.Как уточняет руководство особой экономической зоны "Алабуга", это в десяти километрах от Елабуги, два беспилотника ударили по общежитию на их территории.В Нижнекамске, по данным 112, беспилотник попал в технологическую установку. После чего начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать. Обошлось без пострадавших.Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что технологический процесс атакованных предприятий нарушен не был.Глава Татарстана отметил, что сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление.