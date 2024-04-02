Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 02 Апреля
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.56 KZT
  • €1 = 481.35 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Беспилотники атаковали предприятия Татарстана: в Сети появились видео

Просмотров:276 Опубликовано: Сегодня, 15:10
Беспилотники атаковали предприятия Татарстана: в Сети появились видео
кадр из видео
Три беспилотника атаковали территорию предприятий в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Российские СМИ сообщают, что три дрона атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. Один беспилотник ударил по заводу, два - по общежитию, где размещаются студенты.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!




Экстренные службы сообщают, что только в Елабуге ранены семь человек, среди них двое подростков. Три человека в больнице.

Как уточняет руководство особой экономической зоны "Алабуга", это в десяти километрах от Елабуги, два беспилотника ударили по общежитию на их территории.



В Нижнекамске, по данным 112, беспилотник попал в технологическую установку. После чего начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать. Обошлось без пострадавших.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что технологический процесс атакованных предприятий нарушен не был.

"Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь. Все службы находятся в повышенной готовности", - написал в Telegram-канале Рустам Минниханов.


Глава Татарстана отметил, что сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 17:06
Комментарий удален за нарушение правил
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика