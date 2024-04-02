Беспилотники атаковали предприятия Татарстана: в Сети появились видео

Три беспилотника атаковали территорию предприятий в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Российские СМИ сообщают, что три дрона атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. Один беспилотник ударил по заводу, два - по общежитию, где размещаются студенты.
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Экстренные службы сообщают, что только в Елабуге ранены семь человек, среди них двое подростков. Три человека в больнице.
Как уточняет руководство особой экономической зоны "Алабуга", это в десяти километрах от Елабуги, два беспилотника ударили по общежитию на их территории.
В Нижнекамске, по данным 112, беспилотник попал в технологическую установку. После чего начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать. Обошлось без пострадавших.
Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что технологический процесс атакованных предприятий нарушен не был.
"Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь. Все службы находятся в повышенной готовности", - написал в Telegram-канале Рустам Минниханов.
Глава Татарстана отметил, что сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление.