Известному туркменскому певцу грозит смертная казнь в Иране

Как отмечает издание, в Иране существует смертная казнь, и 80 процентов приговоренных к высшей мере виновны именно в наркоторговле. Так, за 2021 год за преступления, связанные с наркотиками, в стране были повешены 126 человек.

«Вряд ли иранцы казнят иностранца, но хорошего в положении Назира все равно мало, — отмечает источник. — Туркменские власти, скорее всего, будут добиваться его экстрадиции, чтобы судить на родине».

Известный туркменский певец Назир Хабибов задержан за употребление и перевозку наркотиков иранскими таможенниками. В настоящий момент он ожидает суда в Иране, передает «Голос народа» со ссылкой на turkmen.news.Ранее Назир Хабибов уже был судим за употребление наркотиков. В 2022 году он попал в списки помилованных, отбыв шесть лет из 15.