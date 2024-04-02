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Известному туркменскому певцу грозит смертная казнь в Иране

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:29
Известному туркменскому певцу грозит смертная казнь в Иране
Фото: YouTube
Известный туркменский певец Назир Хабибов задержан за употребление и перевозку наркотиков иранскими таможенниками. В настоящий момент он ожидает суда в Иране, передает «Голос народа» со ссылкой на turkmen.news.

Как отмечает издание, в Иране существует смертная казнь, и 80 процентов приговоренных к высшей мере виновны именно в наркоторговле. Так, за 2021 год за преступления, связанные с наркотиками, в стране были повешены 126 человек.


«Вряд ли иранцы казнят иностранца, но хорошего в положении Назира все равно мало, — отмечает источник. — Туркменские власти, скорее всего, будут добиваться его экстрадиции, чтобы судить на родине».


Ранее Назир Хабибов уже был судим за употребление наркотиков. В 2022 году он попал в списки помилованных, отбыв шесть лет из 15.


Источник: golos-naroda.kz
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