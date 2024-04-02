С 1 апреля в Узбекистане резко подорожала регистрация автомобилей

Так, для электромобилей, мототранспорта и прицепов ставка повысилась в 15 раз — до 510 тыс. сумов (~18 тыс. тенге). Для всех остальных машин она увеличилась в 68.4 раза, или же до 2.32 млн сумов (~82 тыс. тенге). Напомним, что в Казахстане первичный регистрационный сбор для авто до 2 лет в 2024 году равен 923 тенге (0.25 МРП). А вот для машин старше ставка от 50 МРП (184 600) и выше. Перерегистрация (вторичная) при этом равна 0.25 МРП.

Приказом главы узбекского МВД от 31 марта утверждено повышение ставок платежей за регистрацию и перерегистрацию моторизованных транспортных средств. Суммы различные и, как обычно, зависят от типа ТС.За апрель-декабрь 2023 года в Узбекистане была зарегистрирована купля-продажа 1.34 млн автомобилей, что принесло в бюджет свыше 45.5 млрд сумов, пишет «Газета.uz» . При сохранении таких же темпов в основные месяцы 2024 года поступления превысят 3 трлн сумов, что эквивалентно 237 млн долларов США. Существенный доход.