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Назван самый богатый человек мира

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:48
Назван самый богатый человек мира
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно сохранил лидерство в списке богатейших людей планеты по версии американского журнала Forbes, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Состояние Арно составило 233 миллиарда долларов. Год назад глава LVMH также занял первую строчку рейтинга, а его состояние оценивалось в 211 миллиардов долларов.


На втором месте расположился основатель SpaceX, гендиректор Tesla и владелец X (Twitter) Илон Маск, его состояние выросло до 195 миллиардов со 180 миллиардов годом ранее.

Третье место в списке занимает Джефф Безос. Состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon Forbes оценил в 194 миллиарда против 114 миллиардов долларов в прошлогоднем рейтинге.

На четвертую строчку с 16-й поднялся Марк Цукерберг, чье состояние выросло сразу до 177 миллиардов с 64,4 миллиарда долларов годом ранее. На пятом месте оказался глава Oracle Ларри Эллисон, чье состояние увеличилось до 141 миллиарда со 107 миллиардов долларов.

В десятку богатейших бизнесменов мира вошли глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (6-е место, 133 миллиарда долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (7-е место, 128 миллиардов долларов) и бывший гендиректор корпорации Стив Балмер (8-е место, 121 миллиард долларов), индийский предприниматель Мукеш Амбани (9-е место, 116 миллиардов долларов) и один из основателей Google Ларри Пейдж (10-е место, 114 миллиардов долларов).


Источник: tengrinews.kz
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