Назван самый богатый человек мира

Состояние Арно составило 233 миллиарда долларов. Год назад глава LVMH также занял первую строчку рейтинга, а его состояние оценивалось в 211 миллиардов долларов.

Президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно сохранил лидерство в списке богатейших людей планеты по версии американского журнала Forbes, передает корреспондент Tengrinews.kz.расположился основатель SpaceX, гендиректор Tesla и владелец X (Twitter), его состояние выросло до 195 миллиардов со 180 миллиардов годом ранее.в списке занимает. Состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon Forbes оценил в 194 миллиарда против 114 миллиардов долларов в прошлогоднем рейтинге.с 16-й поднялся, чье состояние выросло сразу до 177 миллиардов с 64,4 миллиарда долларов годом ранее. На пятом месте оказался глава Oracle Ларри Эллисон, чье состояние увеличилось до 141 миллиарда со 107 миллиардов долларов.В десятку богатейших бизнесменов мира вошли глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (6-е место, 133 миллиарда долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (7-е место, 128 миллиардов долларов) и бывший гендиректор корпорации Стив Балмер (8-е место, 121 миллиард долларов), индийский предприниматель Мукеш Амбани (9-е место, 116 миллиардов долларов) и один из основателей Google Ларри Пейдж (10-е место, 114 миллиардов долларов).