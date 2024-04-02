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Эксперты советуют россиянам за иномарками ехать в Казахстан

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:46
Эксперты советуют россиянам за иномарками ехать в Казахстан
Фото: unsplash
За покупкой иностранного некитайского автомобиля теперь лучше всего самостоятельно ехать в Кыргызстан или Казахстан, считает автоэксперт Илья Ушаев, передает ИА «NewTimes.kz».

По его мнению, приобретать Лады и китайские машины лучше всего в автосалоне. А вот для тех, кто рассматривает приобретение иностранного автомобиля, более выгодным вариантом может быть самостоятельный пригон из Кыргызстана или Казахстана, так как доставка автомобиля до Подмосковья обойдется значительно дороже, пишет zr.ru.


Эксперт пояснил, что за перегон автомобиля обычно берут 10% его стоимости.


Отмечается, что при покупке иномарки и у дилеров в России, и после пригона из другой страны гарантия на транспортное средство отсутствует.

С апреля в России вступили новые правила утильсбора для транспортных средств, ввозимых из стран ЕАЭС. В рамках нововведений будут учитываться и взиматься все недоплаченные налоги и сборы, связанные с занижением таможенной стоимости таких автомобилей. Специалисты прогнозируют, что это приведет к увеличению цены на такие автомобили почти на четверть.


Источник: newtimes.kz
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