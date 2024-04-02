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Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. Как будут решать проблему с платежами россиян?

Просмотров:110 Опубликовано: Вчера, 23:15
Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. Как будут решать проблему с платежами россиян?
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Карты платежной системы «Мир» перестанут работать в Кыргызстане. Российские карты перестанут обслуживать в республике с пятницы, 5 апреля.

Оператор национальной платежной системы Киргизии «Элкарт» — «Межбанковский процессинговый центр» (МПЦ) — объяснил, что расторг отношения с Национальной системой платежных карт (НСПК), являющейся оператором карт «Мир», из-за введения в отношении нее санкций США. Киргизский оператор отметил, что считает своим приоритетом бесперебойную работу системы внутри республики.


Из-за расторжения отношений оператора с НСПК карты киргизской системы прекратят работать в России. Это произойдет также с 5 апреля. В системе «Элкарт» участвует 21 банк.

При этом позднее в НСПК рассказали о получении официального уведомления о прекращении работы платежной системы Киргизии с российской системой «Мир» с 9 утра 3 апреля 2024 года.

ЦБ заявил о поиске решения проблемы с картами «Мир»

В Центральном банке России заявили, что им известно о сложившейся ситуации с картами платежной системы «Мир». Первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова отметила, что ЦБ занимается поиском решений проблем с приемом данных карт.

По ее словам, Банк России изучает возможность расширения банкоматной сети иностранных «дочек» российских банков и использование системы быстрых платежей (СБП) в других странах. Она добавила, что несколько стран, в том числе туристических, уже открыли банкоматы и POS-терминалы. Также, напомнила Скоробогатова, в государствах, которые отказались от приема карт «Мир», работают российские банки.

- Мы сейчас с нашими банками как раз прорабатываем вопрос, чтобы они смогли расширить свою банкоматную сеть и сеть POS-терминалов. Объем этой сети сейчас в проработке, - сказала Ольга Скоробогатова.


Карты «Мир» ранее перестали работать в Армении

30 марта карты «Мир» массово перестали работать в Армении. Банки республики, входящие в число участников национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), перестали осуществлять из обслуживание. При этом банк «ВТБ Армения» в качестве исключения продолжил работать с российскими картами. В настоящее время в Армении работает 53 отделения и более 190 банкоматов данной финансовой организации. В банке по-прежнему доступны снятие наличных, оплата услуг, а также переводы.


О том, что НСПК получила соответствующее уведомление от платежной системы Армении ArCa, стало известно 19 марта. В республике объяснили, что решение принято из-за угрозы введения американских вторичных ограничений.


Источник: lenta.ru
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