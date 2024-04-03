Непоправимый урон - Токаев о ситуации на Ближнем Востоке

"Серьезным фактором подрыва безопасности остается конфликт на Ближнем Востоке. Его трагические последствия ощутили на себе мирные жители. Нанесен непоправимый урон региональной стабильности. Для предотвращения дальнейшей эскалации необходима дипломатия на высоком уровне. В целом, можно констатировать, что международная напряженность все же сохраняется. Твердо уверен, что наша Организация, представляющая половину населения планеты, способна предложить формулу безопасного и справедливого мира", – подчеркнул Глава государства.

"Придерживаемся принципа неделимости Евразийской безопасности, что подразумевает взаимопонимание и создание мер доверия. Такой подход должен лечь в основу стратегической задачи по формированию пояса безопасности по периметру ШОС. Казахстан назвал приоритетом своего председательства в Организации внесение посильного вклада в обеспечение международного мира и безопасного сосуществования государств. Именно поэтому нами предложено совместно выработать и принять инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Казахстанская сторона готова проявить гибкость по этому вопросу в ходе обсуждения проекта такого очень важного документа", – отметил лидер Казахстана.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, повышенное внимание следует уделять развитию ситуации в Афганистане в целях недопущения использования его территории международными террористическими группировками. Об этом Глава государства заявил на встрече с секретарями cоветов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.Лидер Казахстана считает важным продолжать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране и созданию условий для долгосрочной стабилизации.Далее он заявил, что Казахстан выступает за открытый политико-дипломатический диалог, поддержание конструктивных отношений со своими глобальными и региональными партнерами.