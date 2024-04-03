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Самый старый мужчина в мире дожил до 115 лет, выпивая стакан бренди ежедневно

Просмотров:244 Опубликовано: Сегодня, 16:02
Самый старый мужчина в мире дожил до 115 лет, выпивая стакан бренди ежедневно
Фото: AP
Житель Венесуэлы, самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора умер на 115-м году жизни, передает ИА «NewTimes.kz».

Как пишет newsru.co, об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

По данным газеты El Nacional, Перес Мора умер в возрасте 114 лет и 339 дней незадолго до своего 115-летия из-за респираторных осложнений.


4 февраля 2022 года Перес Мора был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире в возрасте 112 лет и 253 дней, обогнав испанца Сатурнино де ла Фуэнте Гарсию, умершего в возрасте 112 лет.

Перес Мора объяснял свое долголетие постоянной работой, полноценным отдыхом, ранним сном и ежедневным употреблением стакана бренди. При этом El Nacional отмечает, что долгожитель хорошо питался, молился, пил воду и рано ложился спать.


Перес Мора родился 27 мая 1909 года в городе Эль-Кобре в Венесуэле и был 9-м из 10 детей. У самого долгожителя 11 детей. Как указывает газета, в последнее время Перес Мора проживал в доме на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре.


Источник: newtimes.kz
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