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"Я загипнотизирован": вышел первый аудиотизер фильма "Джокер: Безумие на двоих"

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 18:21
"Я загипнотизирован": вышел первый аудиотизер фильма "Джокер: Безумие на двоих"
Фото: instagram.com/toddphillips
В социальных сетях обсуждают первый аудиотизер предстоящего фильма "Джокер: Безумие на двоих", подробнее рассказывает Tengri Life.

На официальном аккаунте Warner BrosMovies в TikTok появился аудиоролик, который привлек внимание аудитории.

"Я могу сделать все, что ты захочешь. Ты, Джокер", – говорит Харли Квинн в исполнении Леди Гаги.


Под постом пользователи отметили, что рады услышать новости о проекте.

"Я загипнотизирован", "Голос Гаги", "Вот это да", – написали пользователи под постом.




Как известно, режиссер картины – Тодд Филлипс. Главные роли у Хоакина Феникса и Леди Гаги. В картине также снялись Зази Битц, Кэтрин Кинер, Брендан Глисон, Билл Смитрович и другие.

Напомним, в апреле 2023 года Тодд Филлипс объявил об окончании съемочного процесса и опубликовал фотографии двух его главных героев: самого Джокера (Хоакин Феникс) и Харли Квинн (Леди Гага). Кроме того, ранее в сети были опубликованы первые кадры проекта.


По данным СМИ, фильм "Джокер: Безумие на двоих" выйдет в октябре 2024 года. Первая часть вышла в 2019 году и моментально завоевала интерес как публики, так и кинокритиков. В 2020 году за впечатляющий актерский перформанс в киноленте Хоакин Феникс получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".


Источник: tengrinews.kz
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