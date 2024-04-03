"Я загипнотизирован": вышел первый аудиотизер фильма "Джокер: Безумие на двоих"

"Я могу сделать все, что ты захочешь. Ты, Джокер", – говорит Харли Квинн в исполнении Леди Гаги.

"Я загипнотизирован", "Голос Гаги", "Вот это да", – написали пользователи под постом.

Напомним, в апреле 2023 года Тодд Филлипс объявил об окончании съемочного процесса и опубликовал фотографии двух его главных героев: самого Джокера (Хоакин Феникс) и Харли Квинн (Леди Гага). Кроме того, ранее в сети были опубликованы первые кадры проекта.

В социальных сетях обсуждают первый аудиотизер предстоящего фильма "Джокер: Безумие на двоих", подробнее рассказывает Tengri Life.На официальном аккаунте Warner BrosMovies в TikTok появился аудиоролик, который привлек внимание аудитории.Под постом пользователи отметили, что рады услышать новости о проекте.Как известно, режиссер картины – Тодд Филлипс. Главные роли у Хоакина Феникса и Леди Гаги. В картине также снялись Зази Битц, Кэтрин Кинер, Брендан Глисон, Билл Смитрович и другие.По данным СМИ, фильм "Джокер: Безумие на двоих" выйдет в октябре 2024 года. Первая часть вышла в 2019 году и моментально завоевала интерес как публики, так и кинокритиков. В 2020 году за впечатляющий актерский перформанс в киноленте Хоакин Феникс получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".