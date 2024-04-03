Похоронное бюро оставляло себе тела умерших, взамен выдавая родным неизвестный пепел

6 марта полиция графства Восточный Йоркшир получил тревожный отчет о хранении тел покойного. Расследование показало, что в бюро хранятся 35 тел, в то время как клиенты агентства получили в урнах прах неизвестного происхождения.

Сейчас люди, которые обращались за услугами агентства, опознают своих родных среди найденных тел. Британец Ричард Шоу к своему ужасу узнал, что таким образом найдено тело его жены, которую бюро должно было кремировать в октябре прошлого года.

В Великобритании разгорается скандал, связанный с хранением тел покойных в похоронном бюро, передает Liter.kz со ссылкой на Daily mail.Кроме этого, в бюро обнаружили прах, который также неизвестно, кому принадлежит. В связи с делом полиция арестовала, но пока отпустила под залог двух лиц – мужчину и женщину. Предположительно, они являются владельцами похоронного бюро.Безутешный вдовец до сих пор не знает, чей прах находится в урне, которую ему выдали в похоронном бюро. Но он принял решение, если родственники не найдутся, он развеет прах в своем саду.В настоящее время полиция графства просит всех клиентов бюро обратиться к ним и помочь с опознанием тел.