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Страны ЕАЭС начнут признавать ученые степени казахстанцев без подтверждения

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:52
Страны ЕАЭС начнут признавать ученые степени казахстанцев без подтверждения
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Депутаты Сената 3 апреля 2024 года ратифицировали Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Задачей закона является ратификация соглашения, предусматривающая автоматическое признание дипломов ученых пяти стран-участниц ЕАЭС при продолжении трудовой деятельности в другой стране-участнице договора и направлено на укрепление рынка труда ЕАЭС посредством обеспечения свободного перемещения трудовых ресурсов на пространстве Союза.

"В соответствии с соглашением документы об ученых степенях – доктор философии (PhD), доктор по профилю, кандидат наук и доктор наук – будут признаваться без проведения национальных процедур признания, за исключением случаев, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки за ученую степень", – говорится в заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената.


Ожидаемые результаты закона: обмен научными кадрами и интеграция образовательных систем стран-членов ЕАЭС, что приведет к укреплению научных связей между университетами и исследовательскими институтами в рамках союза.

Соответствующее соглашение подписали правительства Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России 8 июня 2023 года в Сочи.


Источник: zakon.kz
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