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Сколько человек из Казахстана и еще двух стран воспользовались упрощенным получением гражданства России

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:26
Сколько человек из Казахстана и еще двух стран воспользовались упрощенным получением гражданства России
Фото из открытых источников
В России несколько месяцев действует упрощенный режим для получения гражданства жителями Казахстана, Беларуси и Молдовы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, сколько человек воспользовались этой возможностью, сообщает Zakon.kz.

3 апреля, выступая в Государственной думе с ежегодным отчетом, глава правительства РФ напомнил, что в стране уже три месяца действует упрощенный прием в российское гражданство граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы.

По словам Мишустина, за три месяца действия указа такой возможностью воспользовались более 700 человек.


При этом он отметил, что в России продолжат упрощение получения гражданства для тех, кто этого достоин.

"Мы, без сомнения, будем делать все для того, чтобы эти процедуры упростить. МВД этим занимается... ... Но в целом я согласен с тем, что надо людям, которые хотят стать россиянами, которые достойны этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этих процедур", – заявил Михаил Мишустин.


В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы, который упрощает получение российского паспорта жителями этих стран.


Источник: zakon.kz
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