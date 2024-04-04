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Похитили газ на 10 миллиардов: иностранцев задержали в Казахстане

Просмотров:267 Опубликовано: Сегодня, 17:27
Похитили газ на 10 миллиардов: иностранцев задержали в Казахстане
Фото: polisia.kz
Иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске, задержали полицейские в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Двое граждан Узбекистана были задержаны 3 апреля на территории Т. Рыскуловского района.

"Двое граждан Республики Узбекистан подозреваются в совершении тайного хищения природного газа в особо крупном размере на сумму более 288 миллиардов сумов (10 миллиардов тенге) в Самаркандской области соседнего государства. Мужчины водворены в изолятор временного содержания и в скором времени будут переданы инициаторам розыска", - говорится в сообщении.


Напомним, ранее в Алматинской области сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали 42-летнего иностранца, который длительное время разыскивается правоохранительными органами Узбекистана.


Источник: tengrinews.kz
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