Похитили газ на 10 миллиардов: иностранцев задержали в Казахстане

"Двое граждан Республики Узбекистан подозреваются в совершении тайного хищения природного газа в особо крупном размере на сумму более 288 миллиардов сумов (10 миллиардов тенге) в Самаркандской области соседнего государства. Мужчины водворены в изолятор временного содержания и в скором времени будут переданы инициаторам розыска", - говорится в сообщении.

Иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске, задержали полицейские в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.Двое граждан Узбекистана были задержаны 3 апреля на территории Т. Рыскуловского района.Напомним, ранее в Алматинской области сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали 42-летнего иностранца, который длительное время разыскивается правоохранительными органами Узбекистана.