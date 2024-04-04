Сильнейшее за 25 лет землетрясение произошло на Тайване: что происходит на острове

Около 690 человек либо пропали без вести, либо оказались в затруднительном положении. Так, несколько сотен оказались заблокированными в отеле. Около 60 рабочих, которые не смогли покинуть карьер из-за поврежденных дорог, освобождены.

В результате сильнейшего за последние 25 лет землетрясения на Тайване, по данным на 4 марта, погибли не менее девяти человек, более 1000 получили ранения, передает Tengrinews.kz со сслыкой на Euronews.Поисково-спасательные работы продолжаются. Многие жители города Хуаляня на востоке Тайваня живут в палатках, главная дорога, соединяющая уезд со столицей Тайбэем, все еще была закрыта в четверг днем.Есть данные о сходе оползней, повреждении автомобильных дорог и туннелей в результате подземных толчков. Сообщается о повреждении несущих конструкций в метро в Новом Тайбэе.Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в среду утром у восточного побережья Тайваня. Вслед за первым подземным толчком около восьми часов утра по местному времени последовали более 100 афтершоков различной силы. Они ощущались по всей территории острова, где проживает более 20 миллионов человек. На восточном побережье Тайваня обрушились целые участки автодорог, разрушены десятки зданий.