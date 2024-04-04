Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 05 Апреля
+9...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.49 KZT
  • €1 = 484.84 KZT
  • 1 RUB = 4.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

21-летняя модель разбилась на Ferrari в Италии на скорости 320 километров в час

Просмотров:178 Опубликовано: Вчера, 22:26
21-летняя модель разбилась на Ferrari в Италии на скорости 320 километров в час
©️ instagram/ann_kraevskaya
21-летняя украинская модель Анна Краевская погибла в Италии, разбившись на спортивном автомобиле Ferrari на скорости около 320 километров в час. Об этом сообщает газета La Repubblica, передает Tengri Life со ссылкой на Газету.Ru.

По данным издания, трагедия произошла в Пьемонте. Автомобилем управлял житель Швейцарии, 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q.


Ferrari на огромной скорости врезался в ограждение, в результате чего спорткар разорвало на части. После этого начался пожар - тела Краевской и водителя сильно обгорели. Прокуратура начала опознание обгоревших тел с помощью анализа ДНК.


По предварительным данным, за несколько часов до аварии Кестай отыграл концерт в швейцарском клубе. Мужчина был женат и являлся отцом двоих детей 11 и 14 лет, которые живут в Косово со своей матерью.

По информации украинских СМИ, Краевская родилась в Одессе и проживала в Швейцарии. Установлению ее личности помогло заявление о пропаже, которое в швейцарскую полицию подали друзья девушки.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика