21-летняя модель разбилась на Ferrari в Италии на скорости 320 километров в час

По данным издания, трагедия произошла в Пьемонте. Автомобилем управлял житель Швейцарии, 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q.

Ferrari на огромной скорости врезался в ограждение, в результате чего спорткар разорвало на части. После этого начался пожар - тела Краевской и водителя сильно обгорели. Прокуратура начала опознание обгоревших тел с помощью анализа ДНК.

21-летняя украинская модель Анна Краевская погибла в Италии, разбившись на спортивном автомобиле Ferrari на скорости около 320 километров в час. Об этом сообщает газета La Repubblica, передает Tengri Life со ссылкой на Газету.Ru.По предварительным данным, за несколько часов до аварии Кестай отыграл концерт в швейцарском клубе. Мужчина был женат и являлся отцом двоих детей 11 и 14 лет, которые живут в Косово со своей матерью.По информации украинских СМИ, Краевская родилась в Одессе и проживала в Швейцарии. Установлению ее личности помогло заявление о пропаже, которое в швейцарскую полицию подали друзья девушки.