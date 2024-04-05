В США выпустили съедобные наушники AirPods

Информация о товаре на днях появилась на официальном сайте компании. Конфеты продаются в белой упаковке с надписью Candy AirPods. Дизайн повторяет внешний вид продукции Apple. Первая партия новинки была раскуплена почти сразу.

Пару съедобных наушников оценили в 50 долларов. Также на сайте бренда указано, что продукт не содержит ГМО, жиров и аллергенов. Конфеты имеют мятный привкус.

Креативный бренд MSCHF представил съедобные наушники AirPods стоимостью 50 долларов, сообщает Zakon.kz.Врач-диетолог Екатерина Бурляева заявила, что конфеты из сухофруктов полезнее обычных шоколадных. По ее словам, такие деликатесы менее калорийны и, кроме того, богаты витаминами и микроэлементами.