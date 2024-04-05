Германия объявила о подготовке своей армии к войне

Центральным пунктом преобразований станет создание единого оперативного командования бундесвера, которому будут подчиняться четыре вида войск - сухопутная армия, военно-воздушные силы, военно-морской флот и войска кибер- и информационной обороны.

"Целью реформы является реструктуризация бундесвера таким образом, чтобы он был оптимально подготовлен даже на случай чрезвычайной ситуации, необходимости обороны и войны", - заявил Писториус.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах проведения структурной реформы вооруженных сил, которая позволит сделать немецкую армию пригодной для ведения войны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.Новый, четвертый вид войск будет вести борьбу с кампаниями по дезинформации и защищать сети бундесвера от хакерских атак. Кроме того, будет создано вспомогательное командование, в ведении которого будут находиться, в частности, санитарные и логистические подразделения.При этом он сослался на ситуацию с возросшей угрозой в Европе и подчеркнул цель подготовки бундесвера к войне. Германия и ее союзники должны обеспечить надежное сдерживание, чтобы никому не приходили в голову идеи "напасть на территорию НАТО", добавил Писториус. По его словам, важнейшие решения при этом должны быть реализованы уже "в ближайшие месяцы".