Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 05 Апреля
+9...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.49 KZT
  • €1 = 484.84 KZT
  • 1 RUB = 4.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Германия объявила о подготовке своей армии к войне

Просмотров:399 Опубликовано: Сегодня, 08:24
Германия объявила о подготовке своей армии к войне
©️ dw.com
Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах проведения структурной реформы вооруженных сил, которая позволит сделать немецкую армию пригодной для ведения войны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Центральным пунктом преобразований станет создание единого оперативного командования бундесвера, которому будут подчиняться четыре вида войск - сухопутная армия, военно-воздушные силы, военно-морской флот и войска кибер- и информационной обороны.


Новый, четвертый вид войск будет вести борьбу с кампаниями по дезинформации и защищать сети бундесвера от хакерских атак. Кроме того, будет создано вспомогательное командование, в ведении которого будут находиться, в частности, санитарные и логистические подразделения.

"Целью реформы является реструктуризация бундесвера таким образом, чтобы он был оптимально подготовлен даже на случай чрезвычайной ситуации, необходимости обороны и войны", - заявил Писториус.


При этом он сослался на ситуацию с возросшей угрозой в Европе и подчеркнул цель подготовки бундесвера к войне. Германия и ее союзники должны обеспечить надежное сдерживание, чтобы никому не приходили в голову идеи "напасть на территорию НАТО", добавил Писториус. По его словам, важнейшие решения при этом должны быть реализованы уже "в ближайшие месяцы".


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ирон (Посетители) Сегодня, 09:51
Вроде как Германии с 1949 года запрещено наращивать армию они же сами подписали этот договор.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЁмоЁ
 master_kz (Посетители) Сегодня, 08:40
"напасть на территорию НАТО",


Основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от возможной угрозы советской экспансии.

Так чьи интересы этот министр обслуживает интересно. А НАТО значит может нападать и расширяться куда угодно-)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика