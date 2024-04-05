Германия объявила о подготовке своей армии к войне

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах проведения структурной реформы вооруженных сил, которая позволит сделать немецкую армию пригодной для ведения войны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.
Центральным пунктом преобразований станет создание единого оперативного командования бундесвера, которому будут подчиняться четыре вида войск - сухопутная армия, военно-воздушные силы, военно-морской флот и войска кибер- и информационной обороны.
Новый, четвертый вид войск будет вести борьбу с кампаниями по дезинформации и защищать сети бундесвера от хакерских атак. Кроме того, будет создано вспомогательное командование, в ведении которого будут находиться, в частности, санитарные и логистические подразделения.
"Целью реформы является реструктуризация бундесвера таким образом, чтобы он был оптимально подготовлен даже на случай чрезвычайной ситуации, необходимости обороны и войны", - заявил Писториус.
При этом он сослался на ситуацию с возросшей угрозой в Европе и подчеркнул цель подготовки бундесвера к войне. Германия и ее союзники должны обеспечить надежное сдерживание, чтобы никому не приходили в голову идеи "напасть на территорию НАТО", добавил Писториус. По его словам, важнейшие решения при этом должны быть реализованы уже "в ближайшие месяцы".