Есть ли будущее у дизельных авто? Ответ Toyota

"Дизель еще не скоро выйдет из употребления, так что в ближайшее время он не исчезнет", - говорит он.

"Со временем, я думаю, будут рассмотрены все источники топлива, но мы не должны сбрасывать со счетов или пренебрегать пониманием того, что может существовать синтетическое дизельное топливо определенного типа. Есть множество других вариантов, но дизельное топливо, каким мы его знаем сегодня, - интересный источник топлива, который сослужил хорошую службу всем нам, включая Toyota. Он не исчезнет в одночасье – вы по-прежнему сможете заправлять свой автомобиль дизельным топливом в течение следующих 10 лет", - добавил он.

Выступая перед СМИ, Шон Хэнли, глава отдела продаж и маркетинга Toyota в Австралии, заявил, что, несмотря на распространенные комментарии, дизельные двигатели не умерли, передает Tengri Auto со ссылкой Team-BHP.В то время как многие производители автомобилей по всему миру отказались от дизельного топлива в пользу бензиновых гибридов и электромобилей, Шон Хэнли считает, что у дизельных двигателей есть будущее.Глава отдела продаж и маркетинга уверен, что дизель остается весьма надежным источником топлива, особенно для большегрузных автомобилей. Однако он упомянул, что дизтопливу необходимо адаптироваться к более строгим нормам выбросов, и именно здесь на первый план выходят дизель-гибридные силовые агрегаты.Напомним, недавно Toyota представила свой пикап Hilux с 48-вольтовой гибридной системой, работающей в паре с 2,8-литровым турбодизельным двигателем. Сообщается, что этот двигатель также будет устанавливаться на другие крупные внедорожники, включая Fortuner и готовящийся к выпуску Prado нового поколения.Шон Хэнли отметил, что технология дизельных двигателей нуждается в развитии.