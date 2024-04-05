Зачем на шинах делают маленькие резиновые "хвостики"

Одна из самых популярных теорий утверждает, что наличие этих "хвостиков" является своеобразным таймером износа шины: как только они исчезают, пора задуматься о замене шин. Другая версия предлагает идею, что эти маленькие выступы служат отличительным знаком между зимними и летними шинами, предположительно, улучшая сцепление с дорогой в зимних условиях. Есть и мнение, что "хвостики" указывают на низкое качество резины - мол, у продукции ведущих брендов такого "декора" не наблюдается.

"На самом деле эти резиновые "хвостики" не несут за собой никакой функциональной нагрузки. Их появление - результат производственного процесса, а именно вулканизации резины, когда излишки материала выдавливаются через мелкие отверстия в форме под действием высокой температуры и давления. Таким образом, "хвостики" являются скорее следствием, а не осознанным дизайном или индикатором качества", - делится эксперт.

Так что, когда вы в следующий раз заметите эти загадочные резиновые "хвостики" на шинах, помните: они, скорее всего, являются знаком тщательного производственного процесса, а не секретным индикатором срока службы или типа шины.

Эти крошечные выступы, покрывающие поверхность шин, представляют собой предмет многочисленных догадок и теорий - от самых абсурдных до кажущихся вполне логичными. Tengri Auto решил выяснить, для чего же они нужны.В мире автомобилей существует немало загадок и тайн, однако одна из них вызывает особое любопытство - загадка маленьких резиновых "хвостиков", торчащих из шин новых автомобилей.Однако автоэксперт Александр Шаргородский развенчал все мифы и домыслы.Кстати, присутствие этих маленьких выступов может свидетельствовать о высоком качестве шины, поскольку указывает на отсутствие воздуха в резиновой смеси. Впрочем, не все производители придают этому значение, и некоторые из них предпочитают удалять их с поверхности шины, в то время как другие оставляют их в первозданном виде.