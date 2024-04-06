Туриста оштрафовали на крупную сумму за прикосновение к акуле в Таиланде

Действия иностранного туриста во время дайвинга в Таиланде привели к скандалу. Во время погружения он коснулся хвоста акулы, чем вызвал шквал негодования у местных жителей и дайверов. Власти оштрафовали иностранца на крупную сумму.
По информации портала, иностранный турист через агентство отправился с группой на дайвинг в национальном парке Му Ко Сурин в южной провинции Пханг Нга. Во время погружения им встретилась китовая акула, которая является особо охраняемой в королевстве, так как ее популяция сильно сократилась из-за браконьеров. Мужчина коснулся хвоста акулы, и этот момент попал на видео.
После того как ролик с погружением был опубликован в соцсетях, местные жители и сообщество дайверов подняли волну негодования. Многие раскритиковали сотрудников и инструкторов по дайвингу за небрежность, позволившую человеку прикоснуться к китовой акуле. По их мнению, такие действия могут нанести вред как морскому обитателю, так и дайверу.
Представителю туристического агентства пришлось оправдываться перед общественностью.
- Тренер по дайвингу заранее предупредил всех туристов, что нельзя прикасаться к обитателям подводного мира. Однако иностранный турист проигнорировал предупреждение. В свою очередь мы незамедлительно сообщили об инциденте в Департамент национальных парков, дикой природы и охраны растений (DNP). В результате этого власти наложили на туриста штраф, - сказала Супарат Тончароэнфонг, представитель туристического агентства, организовывающего дайвинг.
Согласно статье 16 закона, охота или любые действия, причиняющие вред охраняемым животным, могут повлечь за собой тюремное заключение на срок до четырех лет и/или штраф в размере до 40 000 бат (488,5 тысяч тенге), или и то, и другое.
Источник: Tengri Travel
/ Тhe Тhaiger
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