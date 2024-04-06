Туриста оштрафовали на крупную сумму за прикосновение к акуле в Таиланде

- Тренер по дайвингу заранее предупредил всех туристов, что нельзя прикасаться к обитателям подводного мира. Однако иностранный турист проигнорировал предупреждение. В свою очередь мы незамедлительно сообщили об инциденте в Департамент национальных парков, дикой природы и охраны растений (DNP). В результате этого власти наложили на туриста штраф, - сказала Супарат Тончароэнфонг, представитель туристического агентства, организовывающего дайвинг.

Действия иностранного туриста во время дайвинга в Таиланде привели к скандалу. Во время погружения он коснулся хвоста акулы, чем вызвал шквал негодования у местных жителей и дайверов. Власти оштрафовали иностранца на крупную сумму.По информации портала, иностранный турист через агентство отправился с группой на дайвинг в национальном парке Му Ко Сурин в южной провинции Пханг Нга. Во время погружения им встретилась китовая акула, которая является особо охраняемой в королевстве, так как ее популяция сильно сократилась из-за браконьеров. Мужчина коснулся хвоста акулы, и этот момент попал на видео.После того как ролик с погружением был опубликован в соцсетях, местные жители и сообщество дайверов подняли волну негодования. Многие раскритиковали сотрудников и инструкторов по дайвингу за небрежность, позволившую человеку прикоснуться к китовой акуле. По их мнению, такие действия могут нанести вред как морскому обитателю, так и дайверу.Представителю туристического агентства пришлось оправдываться перед общественностью.Согласно статье 16 закона, охота или любые действия, причиняющие вред охраняемым животным, могут повлечь за собой тюремное заключение на срок до четырех лет и/или штраф в размере до 40 000 бат (488,5 тысяч тенге), или и то, и другое.Источник: Tengri Travel