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Ученые дали советы, как уберечь мозг от старения и дожить до ста лет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Ученые дали советы, как уберечь мозг от старения и дожить до ста лет
Фото: Pixabay
Ученые и медики ко Всемирному дню здоровья рассказали, как уберечь мозг от старения и дожить до ста лет. Биолог и популяризатор науки Александр Панчин вместе с терапевтом и создателем приложения «Справочник врача» Константином Хомановым перечислили основные правила долголетия.

По словам Панчина, для увеличения продолжительности жизни следует отказаться от курения, добавить в рацион больше фруктов и овощей, заниматься спортом, а также соблюдать основные правила гигиены. В свою очередь Хоманов добавил, что для долголетия необходимо чаще бывать на свежем воздухе, питаться по принципу «гарвардской тарелки», наладить сон и нормализовать вес.

Для поддержания мозговой деятельности терапевт посоветовал изучать новые языки, спать под розовый шум и делать упражнения для развития памяти.

Источник: NEWS.ru


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