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Стало известно о долге ведущей «Давай поженимся!» перед налоговой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:10
Стало известно о долге ведущей «Давай поженимся!» перед налоговой
Источник фото: @syabitova_roza
Ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова должна российской налоговой 250 тысяч рублей. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Стало известно, что ведущей уже пришло уведомление от Федеральной налоговой службы (ФНС) с требованием погасить задолженность, иначе ей могут грозить проблемы с выездом за границу.

Ранее ведущая шоу рассказала, как проходят съемки «Давай поженимся!» Телесваха сообщила, что она и ее коллеги пользуются записками с подсказками.

До этого Сябитова раскрыла размер своей пенсии. «У меня пенсия 14 тысяч рублей. Я никогда не рассчитывала на пособие от государства», - сказала она, поблагодарив за то, что «такую дали». Телеведущая подчеркнула, что о пенсии стоит задуматься уже в момент получения первой зарплаты, и посоветовала не рассчитывать на государство.

Источник: Lenta.ru


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