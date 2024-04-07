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В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу, водитель стрелял в прохожих

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:59
В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу, водитель стрелял в прохожих
Фото: Reuters
В Тель-Авиве вечером в пятницу автомобиль въехал в толпу на оживлённой набережной. Водитель стрелял по прохожим, потом его автомобиль перевернулся. Один человек погиб, не менее шести получили травмы. По сообщению Jerusalem Post, стрелявший был застрелен при задержании.

Израильские экстренные службы уточнили, что среди пострадавших есть как израильтяне, так и иностранные туристы. Погибший тоже был туристом из Италии. Преступник, по предварительным данным, был гражданином Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ призвать всех резервистов из числа пограничной полиции для обеспечения безопасности.

Обстановка в Израиле и на граничащих с ним территориях остаётся неспокойной. 5 апреля возникли столкновения между израильской полицией и палестинцами на территории третьей по значимости исламской святыни – мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме. 6 апреля израильские территории подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Ливана. Правительство Ливана заявило, что непричастно к обстрелу. Утром 7 апреля Израиль нанёс ответные удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в Ливане и в секторе Газа.

События приходятся на священный для мусульман месяц Рамадан, а также празднование иудейского Песаха.

Источник: Радио Свобода


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