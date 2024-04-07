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Конец пробкам: Google Maps объявил о новой функции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:25
Конец пробкам: Google Maps объявил о новой функции
Фото: ShiftDelete
Карты Google представили новую функцию, предлагающую рекомендации по скорости с цветовой кодировкой, которые помогут предотвратить пробки на дорогах.

Заторы на дорогах часто возникают из-за цепной реакции, возникающей после внезапного снижения скорости транспортного средства без явной причины. Как сообщили в компании, рекомендуемая скорость будет рассчитываться на основе скорости впереди идущих транспортных средств и соблюдения безопасной дистанции. Если все водители будут соблюдать рекомендованную скорость, пробок на дорогах потенциально можно будет избежать.

Чтобы водители не обращали внимания на рекомендации по скорости, Google Maps рассматривает возможность использования индикатора скорости с цветовой кодировкой. Зеленый цвет указывает на то, что вы можете ускориться, желтый – на замедление, а синий – на правильную скорость. Успех этой идеи зависит от того, будут ли все водители соблюдать рекомендуемую скорость.

Функцию можно будет активировать через приложение Google Maps и настраивать в зависимости от пробок на маршруте. С развитием технологий автоматизированного вождения эта функция может стать еще более функциональной, поскольку автоматизированные транспортные средства могут более последовательно придерживаться этих рекомендаций по скорости. Это может улучшить транспортный поток и одновременно повысить безопасность водителей. Однако если водитель не последует этой рекомендации или будет следовать слишком внимательно, затор все равно может возникнуть.

Источник: Tengri Auto / ShiftDelete


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