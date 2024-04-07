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Арестована активистка в области защиты экологии Грета Тунберг

Просмотров:65 Опубликовано: Сегодня, 18:23
Арестована активистка в области защиты экологии Грета Тунберг
Фото: Raymon van Flymen ANP
Шведская активистка по вопросам климата Грета Тунберг находилась среди десятков протестующих, арестованных в Гааге (Нидерланды) в субботу днем.

Грета Тунберг принимала участие в попытке блокировать автомагистраль А12, которая делит центр города пополам.

Протестующие собрались возле парка Маливельд, но когда они попытались выйти на шоссе, их остановила полиция, многие из которых были верхом на лошадях.
Далее протестующие заблокировали близлежащие улицы, в том числе Зюйд-Холландлан, где Грета Тунберг была арестована одной из первых. Ее посадили в полицейский автобус, хотя общее количество арестованных вместе с ней пока неизвестно.

Сообщается, что организовала протест организация «Extinction Rebellion», которая добивается от правительства отменить налоговые льготы на ископаемое топливо.

По данным «Extinction Rebellion», только в Нидерландах субсидии составляют от 39,7 до 46,4 млрд евро в год, и 72% голландцев поддерживают их отмену.

Источник: Kazinform


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