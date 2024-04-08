Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли

Как объяснили астрономы, затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Затмения Луны происходят в полнолуния, а затмения Солнца происходят в новолуния. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то люди наблюдают лунное затмение, а если Луна – то солнечное.

Астрономы напомнили, что в понедельник 8 апреля произойдет полное затмение Солнца в 23:17 по времени Астаны с максимальной фазой 1,029 и длительностью полной фазы 4 минуты 28 секунд, сообщает Zakon.kzПо информации "Московского планетария", полную фазу смогут наблюдать жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. Частные фазы этого затмения, если позволит погода, будут наблюдаться в Северной и Южной Америке, в акваториях Тихого и Атлантического океанов.В Казахстане, как и в России данное затмение наблюдаться не будет.8 апреля 2024 года расстояние от Земли до Луны составляет 353321 км, а средняя длина лунной тени составляет 373320 км. При этом видимый диаметр Луны в 1,0566 раз больше видимого диаметра солнечного диска, поэтому Луна полностью закроет Солнце.Максимума затмение достигает в точке с координатами 25,3° северной широты и 104,1° западной долготы, длится в максимуме 4 минуты 28 секунд. Ширина лунной тени на земной поверхности составит 198 километров.В момент полной фазы затмения можно невооруженным глазом увидеть корону Солнца, которая вспыхнет как лучистый ореол вокруг полностью закрытого Луной диска Солнца, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца.Данное затмение называют Американским затмением, так как разные фазы этого затмения будут видны на всей территории США.Ранее сообщалось, что 8 апреля "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли. По данным NASA, комета достигнет ближайшей точки к Солнцу и будет сиять ярче всего 21 апреля. Агентство сообщает, что это астрономическое событие совпадает с полным солнечным затмением 8 апреля в Северной Америке, которое затмит части Соединенных Штатов от Техаса до штата Мэн. Криовулканическая комета, официально названная кометой 12P/Понс-Брукса, известна как "комета дьявола" из-за образования двух "рогов", состоящих из льда и газа, и периодических взрывов.Отметим, что с 14 по 30 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется в ночь с 21 на 22 апреля 2023 г. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час.