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В российском регионе 10 апреля объявили нерабочим днем

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:35
В российском регионе 10 апреля объявили нерабочим днем
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
В Карачаево-Черкесии объявили среду, 10 апреля, нерабочим днем в честь мусульманского праздника Ураза-байрам. Соответствующий указ подписал глава российского региона Рашид Темрезов, сообщается на сайте правительства республики.

Из документа следует, что администрации предприятий, организации и учреждения различных форм собственности могут организовать работу с учетом реальных возможностей рабочих и служащих.

В случае, если работодатель не может предоставить человеку выходной 10 апреля, он обязан компенсировать его другим днем отдыха.


Каждый год мусульмане отмечают Ураза-байрам после окончания строгого поста во время священного месяца Рамадан. По исламскому календарю Ураза-байрам отмечают в первые три дня месяца Шавваль, который начинается сразу после Рамадана.


Источник: lenta.ru
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