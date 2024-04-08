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На iPhone появятся игры с приставок

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:00
На iPhone появятся игры с приставок
Фото: Unsplash
Корпорация Apple обновила правила App Store, разрешив публикацию игровых эмуляторов на площадке. Об этом сообщает издание MacRumors.

Компания изменила правила в связи с Законом о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу на территории Евросоюза (ЕС) в марте. В том числе, Apple разрешила публикацию игровых эмуляторов в App Store. Эмуляторы игр — ПО, которое эмулирует работу игровой консоли на смартфоне, компьютере или другом девайсе.


Кроме того, в Apple отметили, что игры должны быть интегрированы в приложения посредством технологии HTML5. Однако в правилах говорится, что для появления игр с приставок в App Store разработчик и приложение должны соответствовать ряду правил.

В частности, должны соблюдаться правил конфиденциальности и сбора данных. Кроме того, модераторы App Store будут следить за соблюдением авторского права и блокировать пиратские игры. Игровые эмуляторы также должны будут иметь механизмы фильтрации нежелательных материалов. Игровые эмуляторы могут быть опубликованы только для пользователей из стран ЕС, остальному миру они будут недоступны.


Ранее ученые Университета Аалто (Финляндия) выяснили, что Apple чрезвычайно усложнила настройки конфиденциальности в своих устройствах. Авторы отметили, что настройки приватности в одних и тех же приложениях на различных платформах могут отличаться.


Источник: lenta.ru
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