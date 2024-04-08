«Уезжайте прямо сейчас»: Паводки в регионах России

«В городе действует режим ЧС. Сегодня утром уровень воды в Урале составил 872 см и приближается к опасному значению, которое составляет 930 см. На сегодняшний день подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. 188 из них – за последние сутки.

Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас», — сообщил Сергей Салмин.

«Принято решение ввести на территории Тюменской области режим чрезвычайной ситуации», — сообщил губернатор региона Александр Моор.

«В результате повышения температуры воздуха, активного снеготаяния и последующего подъема уровня воды в реке Большой Иргиз там произошло подтопление 316 жилых домов и приусадебных участков», — сообщало местное МЧС.

Ситуация с паводком в Оренбурге ухудшается. Об этом сообщил мэр Сергей Салмин, передает ИА «NewTimes.kz».Уровень воды в Урале приближается к опасному значению, в городе действует режим ЧС.Глава Оренбурга добавил, что всем, кто находится в зоне подтопления, следует уезжать прямо сейчас и не откладывать эвакуацию.Также губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за неблагоприятных прогнозов по паводку.Губернатор пояснил, что режим вводится заблаговременно. Обстановка на реках в регионе контролируемая, наблюдается постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда, при этом специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз - прогнозируется высокий уровень в реках Ишим и Тобол.Как сообщают российские СМИ, в Самарской области тоже проходит эвакуация — эвакуированы более 800 человек. В регионе затоплены более 300 жилых домов. Паводок здесь начался 4 апреля.