В России ввели штрафы до одного млн рублей за назойливые телефонные звонки

6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до одного млн рублей за спам-звонки. Документ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу через 10 дней со дня опубликования.

В России ввели штрафы до одного млн рублей за спам-звонки, сообщает Zakon.kz.Документ вносит изменения в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Речь идет о нарушении законодательства о рекламе. Принятый закон предполагает ужесточить ответственность за "назойливые рекламные звонки".- для физических лиц – от 10 до 20 тыс. рублей;- для должностных лиц – от 20 до 100 тыс. рублей;- для юрлиц – от 300 тыс. до одного млн рублей.