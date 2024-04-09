Террористы угрожают сорвать матчи Лиги чемпионов - СМИ

"Исламское государство" (ДАИШ - организация запрещена в Казахстане - прим.) через свой фонд "Аль-Азаим" распространило в социальных сетях пост, угрожающий футбольным стадионам Лондона, Парижа и Мадрида. Отметим, что полиция всегда знает о такой возможности, даже до того, как угроза станет достоянием общественности в последние несколько часов. "Исламское государство" неоднократно давало понять, что оно нацелено на то, что они называют "мягкими целями", например, крупные спортивные мероприятия", - сообщает Marca.

В посте, который стал вирусным в социальных сетях, видно все четыре стадиона и изображение человека, стоящего перед ними с автоматом. Также на изображении можно прочитать угрожающую надпись "Убей их всех".

BREAKING : ISIS terrorist group have launched a new threat against the four stadiums that will host the Champions League quarterfinals this week.



This comes after the most recent threat against the Allianz Arena in De Klassiker between Bayern Munich and Borussia Dortmund pic.twitter.com/K1hbrXOFQQ — Beyond Football (@beyondfootball9) April 8, 2024

Одна из крупных террористических организаций выступила с пугающим посланием перед четвертьфинальными матчами Лиги чемпионов, передает Tengri Sport.Во вторник и среду в четырех европейских странах пройдут матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. СМИ утверждают, что игры могут быть сорваны террористами.Ранее теракт произошел в московском "Крокус Сити Холле". Предполагаемых организаторов преступления также связывают с запрещенной группой.В разборах завалов после теракта в "Крокусе" приняла участие регбистка Анастасия Семак, выступающая за сборную России.Ранее появилась информация, что во Франции могут изменить формат церемонии открытия Олимпийских игр или отменить ее из-за высокой террористической угрозы на территории страны.Напомним, что на сегодня запланированы два матча 1/4 финала Лиги чемпионов: "Реал" примет "Манчестер Сити", а "Арсенал" отправится в гости к "Баварии".