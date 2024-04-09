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Террористы угрожают сорвать матчи Лиги чемпионов - СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:26
Террористы угрожают сорвать матчи Лиги чемпионов - СМИ
Фото: depositphotos
Одна из крупных террористических организаций выступила с пугающим посланием перед четвертьфинальными матчами Лиги чемпионов, передает Tengri Sport.

Во вторник и среду в четырех европейских странах пройдут матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. СМИ утверждают, что игры могут быть сорваны террористами.

"Исламское государство" (ДАИШ - организация запрещена в Казахстане - прим.) через свой фонд "Аль-Азаим" распространило в социальных сетях пост, угрожающий футбольным стадионам Лондона, Парижа и Мадрида. Отметим, что полиция всегда знает о такой возможности, даже до того, как угроза станет достоянием общественности в последние несколько часов. "Исламское государство" неоднократно давало понять, что оно нацелено на то, что они называют "мягкими целями", например, крупные спортивные мероприятия", - сообщает Marca.


В посте, который стал вирусным в социальных сетях, видно все четыре стадиона и изображение человека, стоящего перед ними с автоматом. Также на изображении можно прочитать угрожающую надпись "Убей их всех".




Ранее теракт произошел в московском "Крокус Сити Холле". Предполагаемых организаторов преступления также связывают с запрещенной группой.

В разборах завалов после теракта в "Крокусе" приняла участие регбистка Анастасия Семак, выступающая за сборную России.

Ранее появилась информация, что во Франции могут изменить формат церемонии открытия Олимпийских игр или отменить ее из-за высокой террористической угрозы на территории страны.

Напомним, что на сегодня запланированы два матча 1/4 финала Лиги чемпионов: "Реал" примет "Манчестер Сити", а "Арсенал" отправится в гости к "Баварии".


Источник: tengrisport.kz
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