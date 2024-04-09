"Какой кошмар": главный минус жизни на Бали показал путешественник

"Все рассказывают о плюсах жизни на Бали, а хотите расскажу о минусах. Один из самых больших минусов, на мой взгляд, то, что здесь нет системы очистки канализационных вод и вся вода из кранов, туалетов, ресторанов, отелей выливается в речку, которая идет в океан. Потом в этом океане все купаются", – говорит в ролике предприниматель.

"Так и в Европе так же. В Италии, к примеру, запрещен вход в море после 19:00, а вдоль береговой линии идут трубы в море с отходами жизнедеятельности", "Какой кошмар", "По загрязненности у Бали одно из лидирующих мест на самом деле. Вопреки мифам, относительно Бали Индия – чистейшая страна", "Оттого и эффект постоянного расстройства кишечника, а туристам это преподносят как "остров не принял", "Советую сходить в школу. Там объясняют, что в океане соленая вода. Соль убивает 99,9 процента патогенов. А вот Нева впадает в пресный Финский залив, и там да, проблема с чистой водой", "Это же не в глубь океана выливается, а прямо на побережье. Волны не дают этой грязи уйти", "Боже, я буду показывать эти комментарии всем, кто скажет мне, что я странная, что не люблю море и чувствую, что оно грязное. Спасибо за доказательства", – писали пользователи под роликом.

"Законодательно такой вид слива сточных вод запрещен на Бали, и то, что ваша вилла построена без септика, – повод обратиться к арендодателю с жалобой, оставить плохой отзыв. Действительно, на Бали есть проблема с загрязнением рек, так как местные в них скидывают весь мусор. Но купаться в море нельзя только рядом с реками и после дождя. В остальных случаях вода достаточно чистая (кроме сезона, когда с Явы прибивает пластик во время приливов). И речки не специальные! Это обычные реки, в которые неправомерно сбрасываются отходы. На острове есть несколько организаций, борющихся с незаконными стоками и загрязнением пластиком", – объяснил пользователь.

На Бали, красивом острове в Индонезии, есть не только райские пляжи и природные достопримечательности, но и серьезные экологические проблемы. Путешественник решил рассказать о самом большом минусе жизни на Бали, который, по его мнению, мало кто упоминает, передает Tengri Travel.Пользователь с ником ivankulak рассказал, что крупнейшая проблема острова – загрязнение водоемов. На Бали, по его словам, вообще отсутствует система очистки канализационных вод, из-за чего все отходы попадают прямо в реки, а затем в океан. Видео набрало более 405 тысяч просмотров и вызвало активные обсуждения в комментариях.Комментарии пользователей сети под видео разнообразны. Некоторые утверждают, что Бали занимает одно из лидирующих мест по загрязнению, несмотря на мифы о чистоте острова. Другие отмечают, что туристам, которые на отдыхе пострадали из-за расстройства кишечника, часто преподносят Бали как "остров, не принявший их организмы".Однако один из комментаторов отметил, что не все реки на острове являются таковыми, добавив, что есть возможность купаться в чистых участках моря. На Бали существуют организации, борющиеся с незаконными стоками и загрязнением пластиком, но проблема остается актуальной.