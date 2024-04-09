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Рахмон призвал граждан "не пятнать честь" таджикского народа

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:02
Рахмон призвал граждан "не пятнать честь" таджикского народа
Фото: instagram.com/emomalirahmontjk
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился к народу по случаю праздника Фитр и призвал не пятнать честь таджикского народа, передает Tengrinews.kz.

Он призвал соотечественников, в том числе и молодежь, стремиться к совершению добрых дел, направленных на благо общества, к знаниям и просвещению. По его словам, жители страны в первую очередь должны заботиться о воспитании и обеспечении детей, дать им такое воспитание, чтобы они стали образованными, обрели профессии и ремесла.

"Мы должны так воспитывать наших детей, чтобы они были достойны имени и памяти наших славных предков, поднимали авторитет, имидж государства и нации на международной арене, и ни в коем случае не пятнать честь таджикского народа.


Потому что позорить свою нацию недостойно человека, чей народ именуется таджикским, с древней и богатой культурой, всемирно известной цивилизацией", - говорится в послании Эмомали Рахмона, опубликованном на сайте президента.


Президент Таджикистана призвал наставлять детей на правильный путь, "вооружать их современными знаниями, воспитывать в них высокие моральные качества", чтобы они не сталкивались с трудностями, не были в заблуждении, зависимыми от кого-то.

22 марта в московском "Крокус сити холле" произошел крупный теракт. Группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал и начала расстреливать окружающих. Затем здание было подожжено.

По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

Как пишет РБК, в рамках дела арестованы более десяти человек, в том числе четверо, которых силовики назвали непосредственными исполнителями, - граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.


Источник: tengrinews.kz
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