Фейк о том, что у вакцинированных от КВИ выявляется положительный ВИЧ-статус

«Этот врач известен как ярый антипрививочник. Он не раз выступал с антинаучными утверждениями о пандемии COVID-19 и вакцинах. МакКалоу заявлял, что прививки вызывают смерть и ни в коем случае нельзя вступать в половую связь с вакцинированными, чтобы не подхватить вирус. Понятно, что такому человеку доверять нельзя», — говорится в сообщении.

В мессенджере Telegram распространяется сообщение о том, что у многих вакцинированных против COVID-19 в настоящее время положительный ВИЧ-статус. Якобы эта ситуация наблюдается по всему миру и связана с тем, что мРНК-вакцины вызывают иммунодефицит, передает ИА «NewTimes.kz».Как сообщает stopfake, эта информация не соответствует действительности, ее распространяет кардиолог Питер МакКалоу.Отмечается, что вирусы иммунодефицита человека (ВИЧ) никак не связаны с COVID-19. Это подгруппа ретровирусов, которая поражает иммунную систему человека. Более поздняя стадия заболевания — СПИД.