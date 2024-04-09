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Врачи предостерегли от странного метода борьбы с бессонницей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:43
Врачи предостерегли от странного метода борьбы с бессонницей
Фото: Ben Blennerhassett / Unsplash
Видео, в котором девушка повязывает на голову толстовку, чтобы лучше спать, собрало почти 20 миллионов просмотров в TikTok. Врачи-сомнологи Джессика Андраде и Шелби Харрис оценили безопасность этого метода и в интервью изданию Bustle предупредили о его рисках.

Блогер Кейлли Гэйли заявила, что после того, как стала спать с толстовкой на голове, забыла о бессоннице. «Я не знаю, как это объяснить. Просто чудеса», — объявила девушка и продемонстрировала как повязывает объемную кофту вокруг головы, оставляя открытыми только нос и рот.


Врач-сомнолог Джессика Андраде считает, что странный способ борьбы с бессонницей действительно может помочь уснуть, так как толстовка создает ощущение комфорта и безопасности за счет укутывания, напоминающего пеленание младенцев. «Одним из недостатков трюка со толстовкой является то, что лишняя ткань способствуют перегреву, особенно если это теплый свитер», — предостерегла эксперт.


Харрис добавила, что обычная маска для сна эффективнее защитит глаза от постороннего света. К тому же она не сползает при движении, в отличие от завязанной на голове толстовки, говорит врач. Кроме того, по ее мнению, кофта может случайно перекрыть дыхательные пути, а также вызвать раздражения на лице, особенно в области подбородка.

Тем не менее эксперты считают, что использовать прием допустимо, если он действительно кому-то помогает. «Просто убедитесь, что кофта не слишком тесная, не нагревает вас и не мешает дыханию», — заключила Харрис.


Источник: lenta.ru
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