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105-летний мужчина назвал один вредный продукт секретом долголетия

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 12:43
105-летний мужчина назвал один вредный продукт секретом долголетия
Фото: PxHere.com
105-летний житель США рассказал о секретах долголетия и назвал любимый вредный продукт. Об этом пишет Washington Post.

Лаверн Бизье отпразднует свой 106-й день рождения в июне. «Мой секрет — сумасшедшая жизнь, — рассказал он. — За всю жизнь я не взял в рот ни капли алкоголя и не выкурил ни одной сигареты, зато каждый день ел молочный шоколад. Я по-прежнему очень любопытен и люблю повеселиться».


106-летний американец по-прежнему отличается отменным здоровьем. Он отказался от вождения всего несколько лет назад, а также сам ухаживал за своей больной женой.

Бизье вырос на ферме в штате Огайо, где проводил много времени на свежем воздухе со своими двумя братьями. Окончив Университет штата Огайо по специальности инженер-механик, он более четырех десятилетий проектировал самолеты в компании General Dynamics.

Бизье с молодости увлекается звездами, сам мастерил телескопы и часто рассматривал ночное небо. Особенно его интересовали солнечные затмения. Он на протяжении всей жизни ездил в разные точки мира, чтобы увидеть их своими глазами и снять на камеру.

Недавнее затмение стало 13-м в его коллекции, ради него мужчина отправился в соседний штат. «Это по-настоящему удивительно, нет ничего лучше этого темного неба посреди дня. Я всегда чувствую себя счастливчиком, когда вижу затмение. Это напоминает мне, что независимо от того, где вы находитесь в жизни, мы все всего лишь маленькое пятнышко во Вселенной», — объяснил свое увлечение Бизье.


Ранее 105-летний вьетнамец Минь Тонг Нгуен раскрыл секреты своего долголетия. Долгожитель считает, что сумел прожить так долго благодаря молитвам, стойкости духа и ежедневным упражнениям.


Источник: lenta.ru
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