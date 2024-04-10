«Грызунов не посадишь». Тысячи россиян лишились домов из-за катастрофического потопа. Кто в этом виноват на самом деле?

Предположение о грызунах и норках, виноватых в прорыве, выдвинул участвовавший в постройке дамбы директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров. По съемкам с места прорыва он определил, что человеческий фактор исключен. «И остался только один фактор: грызуны, которые могли эту дамбу проточить, и этой двух-трехсантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», — сказал он.

- Чтобы мыши прогрызли дамбу так, что выперло весь грунт со стороны верхнего бьефа в нижний, — конечно, сложная история. Если бы они ее разгрызли, они бы сделали это на большом протяжении, - Михаил Болгов, эксперт РАН.

Органы Ростехнадзора ранее уже выявляли нарушения при содержании дамбы в Орске. Их должны были исправить в 2020-2022 годах. Проверить это не удалось из-за моратория на внеплановые проверки бизнеса

Катастрофический потоп в Оренбургской области затронул более 12 тысяч домов, почти восемь тысяч человек эвакуированы. Половодье началось после прорыва дамбы в Орске в пятницу, 5 апреля. Помимо самого Орска, под водой оказались часть районов Оренбурга, населенные пункты Оренбургского района и дачные участки в пойме реки Урал. В повреждении плотины обвинили грызунов — якобы они «прогрызли сквозную норку». Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов эту версию считает экзотической.По словам эксперта РАН Михаила Болгова, грызуны не могли прогрызть дамбу. Он считает, что, скорее всего, плотину прорвало из-за недостаточной подготовки к приходу воды реки Урал.Болгов предположил, что прорыв плотины произошел из-за сочетания высокого уровня воды в Урале и строительного брака. «А списать можно на кого угодно, можно и на грызунов, их не посадишь», — резюмировал он.На сильный паводок указывал и мэр Орска Василий Козупица. «Причина [прорыва дамбы] очевидна: это невероятно высокий паводок, у нас самый большой паводок был в 1942 году (...). И вот сейчас тоже такой очень большой поток воды пришел, которого не выдержали никакие сооружения, который перелил все, что можно, и превзошел, побил все рекорды», — заявил он.В день прорыва уровень воды в реке Урал достигал 778 сантиметров. По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, проект дамбы не был рассчитан на такую нагрузку. Глава региона говорил, что она способна выдерживать до 5,5 метра воды. Мэр Козупица, в свою очередь, утверждал, что дамба рассчитана на уровень воды в семь метров. В начале апреля он лично проверял состояние плотины и решил, что она выдержит нагрузку. Козупица заявлял, что весенний паводок 2024 года станет первой и серьезной проверкой дамбы на прочность.По данным прокуратуры, прорыв дамбы произошел из-за того, что меры по содержанию гидротехнического сооружения были приняты несвоевременно.Возбуждено дело о халатности и нарушении безопасности при строительстве дамбы.- Первые сообщения о прорыве дамбы в Орске появились около 20:30 в пятницу, 5 апреля. Старую часть города начали эвакуировать, людей просили бежать в центры временного размещения. Сообщалось, что в зону подтопления могли попасть около четырех тысяч домов.- В тот же день, примерно за восемь часов до потопа, из-за подъема уровня воды в реках Урал, Елшанка и Орь в Орске ввели режим ЧС муниципального характера, несколькими часами позже стало известно об угрозе прорыва дамбы. Для желающих эвакуироваться были развернуты пункты временного размещения.- В субботу вечером, 6 апреля, стало известно о еще одном прорыве дамбы в Орске. Разрушение плотины произошло в районе Борисоглебской улицы. Мэр Орска Василий Козупица предупредил жителей Никеля, Строителей и Рабочего поселка, что ситуация с паводком осложняется. За несколько часов эти поселки затопило и вода подступила к железнодорожной насыпи, отделяющий микрорайон Новый город.- Утром в воскресенье, 7 апреля, вода начала заливать Новый город, куда перевозили жителей Старого города. К вечеру сообщалось о затоплении 14 территорий и поселков в Советском, Ленинском и Октябрьском районах Орска.- МЧС оценил ситуацию в Орске как критическую. Сообщалось, что вода будет уходить из города более двух недель.- К понедельнику, 8 апреля, затопило два микрорайона Оренбурга, а также три населенных пункта и 17 садовых товариществ. Готовиться к эвакуации рекомендовали и жителям Нежинки, Кузнечного, Овчинного городка, Ситцовки, Горного и Южного Урала.- Несколько сотен жителей Орска вышли к зданию администрации города. Они критиковали действия местных властей в условиях ЧС. Часть собравшихся потребовала отставки мэра Козупицы.- Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел встречу с пострадавшими от наводнения жителями, которая обернулась скандалом: глава региона грубо потребовал, чтобы все присутствующие убрали телефоны. Ситуация попала на видео, ролик посмотрели в Кремле. В правительстве региона заверили, что встреча Паслера с жителями закончилась «миром и объятиями».- Жители затопленного Орска рассказали, что в городе орудуют мародеры. По этой причине люди отказывались покидать свои дома. Местные сообщили, что злоумышленники обворовывают как продовольственные магазины, так и частные домовладения.- К критической отметке уровень воды в Урале приблизился в 14:00 во вторник, 9 апреля. Он поднялся до 906 сантиметров. Также сообщалось, что река Сакмара прибавила три сантиметра — до 808 сантиметров.- В среду, 10 апреля, уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг 10 метров, на 70 сантиметров превысив безопасный. На некоторых улицах города ограничили подачу электричества.По прогнозу МЧС, волна достигнет Оренбурга к 17 апреля. В Гидрометцентре предупредили, что дожди, которые ожидаются в Оренбургской области на этой неделе, еще осложнят ситуацию с половодьем.Как указал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, именно погода стала одной из главных причин потопа. «В Оренбургской области резкое потепление до 15 градусов сопровождалось обильными осадками, — заявил он. — Теплые дожди гораздо сильнее влияют на таяние снега, чем любой солнечный день. В Орске это приняло катастрофический характер».В МЧС назвали причинами катастрофического половодья не только резкое потепление, но и состояние почвы. Осенью произошло ее переувлажнение, зимой — промерзание, сопровождаемое обильными снегопадами.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обстановка в зоне паводка остается напряженной, а прогнозы экспертов — неблагоприятными. Уровень воды продолжает увеличиваться, она подступает также в Курганской и Тюменской областях.Стабилизации ситуации с паводком власти Оренбуржья ожидают после 20 апреля.