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В России в заброшенном доме нашли британскую гранату, пролежавшую около 100 лет

Просмотров:155 Опубликовано: Вчера, 21:41
В России в заброшенном доме нашли британскую гранату, пролежавшую около 100 лет
Фото: pixabay
В Чулымском районе Новосибирской области местные жители обнаружили британскую гранату "Миллса" 1915 года производства, которая пролежала в заброшенном доме около ста лет, сообщает Zakon.kz.

"Привезли мне ее домой, достали из кармана гранату. Я говорю – вы обалдели, боевая граната, а вы мне ее домой несете! Я разъяснил, что делать в такой ситуации, она же может сдетонировать в любое время", – рассказал глава администрации села Кабинетное Константин Балтусов сообщает Telegram-канал "НГС – новости Новосибирска".




Он позвонил в полицию, после чего из Новосибирска приехали саперы, которые подорвали гранату за пределами населенного пункта.

На вопрос, как граната могла оказаться в заброшенном доме, глава администрации рассказал, что в двадцатые годы прошлого столетия на территории сельсовета был боевой корпус Александра Колчака.


Снаряд, по словам Балтусова, мог остаться с тех времен.


Источник: zakon.kz
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