России не хватает топлива, поэтому она может снизить экологические требования к бензину – Reuters

Оно уточняет, что украинские атаки беспилотников сократили российские мощности по переработке первичной нефти на 14%. Чтобы предотвратить острую нехватку топлива, Россия ввела запрет на экспорт бензина на 6 месяцев с 1 марта 2024 года.

«Министерство энергетики рассматривает в качестве резервной меры снижение планки (экологических требований), чтобы обеспечить основу для дополнительного производства бензина», – сказал источник Reuters на условиях анонимности.

Ранее Reuters сообщал, что российский НПЗ в Орске (Оренбургская область) приостановил работу 7 апреля, после того, как в городе была прорвана плотина из-за масштабных паводков. Издание также писало, что Россия попросила Казахстан учесть, что страна может попросить предоставить 100 тыс. тонн бензина в случае возникновения дефицита.

Однако министерство энергетики России отвергло эту информацию. Более того, оно заявило, что именно Москва поставляет Астане бензин, несмотря на действие запрета на экспорт. В российском ведомстве отметили, что на внутреннем рынке достаточно нефти для самообеспечения.

России не хватает топлива. Чтобы покрыть дефицит, страна рассматривает возможность смягчения экологических требований к бензину, пишет Reuters со ссылкой на три отраслевых источника.Используя некачественное топливо, Россия может получить дополнительно 10%, или от 300 до 350 тыс. тонн бензина в месяц. Этого достаточно для удовлетворения растущего сезонного спроса на внутреннем рынке, отмечает издание.С 2016 года Россия разрешила использовать только высококачественный бензин класса Евро-5. Теперь же источники Reuters сообщают, что российское правительство рассматривает возможность снижения планки для содержания в бензине некоторых добавок и этанола.