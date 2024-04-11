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России не хватает топлива, поэтому она может снизить экологические требования к бензину – Reuters

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 11:00
России не хватает топлива, поэтому она может снизить экологические требования к бензину – Reuters
Фото из открытых источников
России не хватает топлива. Чтобы покрыть дефицит, страна рассматривает возможность смягчения экологических требований к бензину, пишет Reuters со ссылкой на три отраслевых источника.

Используя некачественное топливо, Россия может получить дополнительно 10%, или от 300 до 350 тыс. тонн бензина в месяц. Этого достаточно для удовлетворения растущего сезонного спроса на внутреннем рынке, отмечает издание.

Оно уточняет, что украинские атаки беспилотников сократили российские мощности по переработке первичной нефти на 14%. Чтобы предотвратить острую нехватку топлива, Россия ввела запрет на экспорт бензина на 6 месяцев с 1 марта 2024 года.


С 2016 года Россия разрешила использовать только высококачественный бензин класса Евро-5. Теперь же источники Reuters сообщают, что российское правительство рассматривает возможность снижения планки для содержания в бензине некоторых добавок и этанола.

«Министерство энергетики рассматривает в качестве резервной меры снижение планки (экологических требований), чтобы обеспечить основу для дополнительного производства бензина», – сказал источник Reuters на условиях анонимности.


Ранее Reuters сообщал, что российский НПЗ в Орске (Оренбургская область) приостановил работу 7 апреля, после того, как в городе была прорвана плотина из-за масштабных паводков. Издание также писало, что Россия попросила Казахстан учесть, что страна может попросить предоставить 100 тыс. тонн бензина в случае возникновения дефицита.


Однако министерство энергетики России отвергло эту информацию. Более того, оно заявило, что именно Москва поставляет Астане бензин, несмотря на действие запрета на экспорт. В российском ведомстве отметили, что на внутреннем рынке достаточно нефти для самообеспечения.


Источник: kursiv.media
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