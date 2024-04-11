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Отказаться от арабских имен предложили в Кыргызстане

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 15:37
Отказаться от арабских имен предложили в Кыргызстане
Фото из открытых источников
Спикер Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Шакиев предложил отказаться от арабских имен, которые набирают популярность в его стране, передает NUR.KZ со ссылкой на kaktus.media.

Спикер Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Шакиев заявил, что его соотечественникам стоит отказаться от арабских имен.

Об этом он заявил во время обсуждения законопроекта "О халал-индустрии в Кыргызской Республике".

"Почему мы все арабизируем? Не халал, а адал. Мы даже имена арабизируем. У нас очень много кыргызских хороших имен. К примеру, Бакыт, Таалай, Эльмурза, Улукбек, Балбак, Чолпон. Почему мы не их используем, а имена на арабском? У нас скоро исчезнут наши кыргызские имена", - сказал Нурланбен Шакиев.


Он также заявил, что в Кыргызстане стоит запретить мультфильмы на иностранных языках, чтобы дети лучше знали кыргызский язык.

"Нужно все на кыргызском сделать. Нужно блокировать все передачи, мультфильмы на русском и иностранном языках. У нас имена на арабском все", - возмутился Шакиев.


Источник: nur.kz
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