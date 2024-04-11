Женщина съела кошку во время беременности и родила сына-оборотня

Женщина решила, что на нее пало проклятье, так как во время беременности она съела кошку. Гамонган пояснила, что в то время у нее появилась «неконтролируемое желание» съесть кошку с травами по старинному рецепту. Это древнее блюдо до сих пор иногда готовят в горах Филиппин. Друзья Гамонган поймали для нее кошку, и она съела ее.

Гамонган рассказала, что из-за болезни у сына часто бывает сыпь в жаркую погоду, но в остальном он совершенно здоров. Кроме того, она переживает, что из-за особенности над мальчиком будут издеваться в школе. Врачи сказали ей, что болезнь неизлечима, однако ее внешние проявления можно свести к минимуму с помощью лазерной эпиляции.

Жительница Филиппин решила, что у ее сына развилась редкая болезнь из-за того, что во время беременности она съела бродячую кошку. Как пишет Daily Star, мальчик родился с гипертрихозом, который также называют «синдромом оборотня».Альма Гамонган из филиппинской провинции Апаяо родила мальчика в 2022 году. Сразу же стало понятно, что с ребенком что-то не так, потому что он появился на свет с густой шевелюрой, бакенбардами и растительностью по всему телу.Однако врачи объяснили женщине, что ее сын страдает гипертрихозом — редчайшим наследственным заболеванием, при котором густой волосяной покров у человека появляется не только на голове, но и по всему телу, включая лицо.Ранее 17-летний Лалит Патидар из индийского штата Мадхья-Прадеш рассказал о жизни с гипертрихозом. Юноша признался, что сначала сверстники обзывали его «обезьяной» и «привидением», и бросали в него камни.