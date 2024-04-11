Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 11 Апреля
+17...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.15 KZT
  • €1 = 485.74 KZT
  • 1 RUB = 4.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Женщина съела кошку во время беременности и родила сына-оборотня

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:28
Женщина съела кошку во время беременности и родила сына-оборотня
Фото: Camylla Battani / Unsplash
Жительница Филиппин решила, что у ее сына развилась редкая болезнь из-за того, что во время беременности она съела бродячую кошку. Как пишет Daily Star, мальчик родился с гипертрихозом, который также называют «синдромом оборотня».

Альма Гамонган из филиппинской провинции Апаяо родила мальчика в 2022 году. Сразу же стало понятно, что с ребенком что-то не так, потому что он появился на свет с густой шевелюрой, бакенбардами и растительностью по всему телу.

Женщина решила, что на нее пало проклятье, так как во время беременности она съела кошку. Гамонган пояснила, что в то время у нее появилась «неконтролируемое желание» съесть кошку с травами по старинному рецепту. Это древнее блюдо до сих пор иногда готовят в горах Филиппин. Друзья Гамонган поймали для нее кошку, и она съела ее.


Однако врачи объяснили женщине, что ее сын страдает гипертрихозом — редчайшим наследственным заболеванием, при котором густой волосяной покров у человека появляется не только на голове, но и по всему телу, включая лицо.

Гамонган рассказала, что из-за болезни у сына часто бывает сыпь в жаркую погоду, но в остальном он совершенно здоров. Кроме того, она переживает, что из-за особенности над мальчиком будут издеваться в школе. Врачи сказали ей, что болезнь неизлечима, однако ее внешние проявления можно свести к минимуму с помощью лазерной эпиляции.


Ранее 17-летний Лалит Патидар из индийского штата Мадхья-Прадеш рассказал о жизни с гипертрихозом. Юноша признался, что сначала сверстники обзывали его «обезьяной» и «привидением», и бросали в него камни.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика