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iPhone подверглись атакам по всему миру: среди пострадавших есть казахстанцы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:27
iPhone подверглись атакам по всему миру: среди пострадавших есть казахстанцы
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Вчера компания Apple разослала пользователям из 92 стран предупреждения о возможной хакерской атаке, об этом написал портал TechCrunch, подробнее рассказывает Tengri Life.

Компания предупредила о потенциальных хакерских атаках с использованием шпионского программного обеспечения. Apple не раскрыла личности злоумышленников и страны, в которых пользователи получали уведомления, однако рекомендовала отнестись серьезно к данному уведомлению.

"Apple обнаружила, что ваш iPhone, привязанный к Apple ID -xxx-, может быть целью атаки шпионского ПО, используемого наемниками, которое пытается удаленно получить к нему доступ. Скорее всего, эта атака нацелена на вас лично из-за вашей личности или деятельности. Хотя абсолютная уверенность при обнаружении таких атак никогда не гарантируется, мы высоко оцениваем надежность этого предупреждения – отнеситесь к нему серьезно", – заявлялось в сообщении.


iPhone подверглись атакам по всему миру: среди пострадавших есть казахстанцы


Отмечается, что компания уведомляет пользователей несколько раз в год о таких угрозах в более чем 150 странах с 2021 года. К примеру, в октябре прошлого года компания отправила аналогичное предупреждение ряду журналистов и политиков в Индии. Как оказалось, на телефоны общественников было установлено шпионское ПО Pegasus израильского происхождения.

К слову, с похожей проблемой в нашу редакцию обратилась алматинка. Как оказалось, вчера с ее iPhone было украдено 40 паролей от разных аккаунтов. Среди них были не только пароли от соцсетей, но и пароли от личных кабинетов на различных веб-сайтах, которые, как утверждает алматинка, имеют сертификат и не являются опасными.

"Вчера мне пришло уведомление о том, что мои пароли были украдены. Сначала я не обратила внимание, так как была занята. Однако потом пришло еще 4 уведомления, тогда уже зашла в настройки и начала смотреть, какие пароли были украдены. Поменяла их, а также везде, где можно, поставила двухфакторную аутентификацию. За несколько часов с моего телефона было украдено 40 паролей", – отметила девушка.


iPhone подверглись атакам по всему миру: среди пострадавших есть казахстанцы


Источник: tengrinews.kz
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