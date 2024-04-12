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Уровень воды реки Урал в Оренбурге достиг нового максимума

Просмотров:201 Опубликовано: Сегодня, 07:54
Уровень воды реки Урал в Оренбурге достиг нового максимума
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг нового максимума за всю историю наблюдений, достигнув отметки 1 115 сантиметров. Об этом сообщает районная администрация, пишет ТАСС.

Отмечается, что вода в реке Урал продолжает прибывать. В Орске фиксируется снижение уровня воды в Урале до 819 сантиметров.


Ранее Оренбург, который пострадал от паводка, показали с борта Международной космической станции. Соответствующий снимок сделал командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко.

Согласно последним данным, весеннее половодье 2024 года затронуло 39 российских регионов. Наихудшая ситуация наблюдается в Оренбургской области, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в связи с чем тысячи жилых домов в этом городе и в Оренбурге затопило.


Источник: lenta.ru
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