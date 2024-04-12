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Врач рассказала, что будет, если отказаться от сахара на неделю

Просмотров:103 Опубликовано: Сегодня, 08:15
Врач рассказала, что будет, если отказаться от сахара на неделю
Фото из открытых источников
Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова перечислила изменения, которые произойдут с организмом, если попробовать убрать сахар из рациона всего на одну неделю, сообщает Zakon.kz.

Как написала в своем Telegram-канале доктор Павлова, отказ от сахара поможет многим людям.

"Станете выглядеть чуть моложе. Молекулы сахара негативно влияют на коллаген и эластин, которые необходимы коже, чтобы выглядеть свежо. Снижение уровня сахара приведет к меньшему выделению инсулина, а значит, поможет уменьшить хроническое воспаление, связанное со старением", – написала Павлова.


Также отказ от сахара – это, по ее мнению, путь к похудению.

"Сахар очень калориен. А еще он вызывает привыкание, особенно рафинированный, но при этом не посылает мозгу сигналы о насыщении, а наоборот, пробуждает аппетит. Замена сладких продуктов необработанными (фруктами, овощами и т.д.) позволит наладить гормональный фон и насыщаться быстрее. Обычно первые изменения в весе и внешнем виде заметны уже через неделю после отказа от сахара, но все индивидуально".


Она также заявила, что убрав сахар, человек станет счастливее. Потребление сахара связано с повышенным риском депрессии. Причина опять в хроническом воспалении, которое влияет на функции мозга. Отказ от сахара поможет обрести ясность мыслей и почувствовать себя отдохнувшим.

Выводы сделаны на основе многочисленных исследований по теме.

"От себя хочу напомнить, что добавленный сахар – главная причина эпидемии ожирения в мире. Подслащивают сейчас буквально все – от соусов до детского питания. Поэтому, употребляя промышленные продукты, вы в любом случае столкнетесь с сахаром. В ваших силах тщательнее выбирать продукцию, ориентируясь на состав, стараться больше готовить самостоятельно и не добавлять сахар в напитки и блюда", – заключила доктор Павлова.


Источник: zakon.kz
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