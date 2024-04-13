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Кабина фуникулера сорвалась в турецкой Анталье: один человек погиб

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:16
Кабина фуникулера сорвалась в турецкой Анталье: один человек погиб
Фото: [Fotograf: AA]
В центральном районе Антальи в Турции обрушилась кабина канатной дороги. Один человек погиб, еще семеро пострадали.

По неизвестной причине упала одна из опор канатной дороги Тюнектепе и одна из движущихся кабин сорвалась. Кабина, в которой находились восемь человек, ударилась об перевернутый столб и развалилась. Люди упали на скалистый участок.

Один человек погиб, восемь получили ранения. Среди них одна гражданка Кыргызстана.

На место происшествия направили множество медицинских бригад и пожарных. Для эвакуации людей из других кабин направили вертолет с возможностью ночного полета. Всего в кабинах на канатной дороге застряли 184 человека.

На фуникулере в эти дни было много пассажиров в связи с выходными по случаю Ураза-байрам.

Источник: Tengrinews.kz / TRT


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