Кабина фуникулера сорвалась в турецкой Анталье: один человек погиб

В центральном районе Антальи в Турции обрушилась кабина канатной дороги. Один человек погиб, еще семеро пострадали.
По неизвестной причине упала одна из опор канатной дороги Тюнектепе и одна из движущихся кабин сорвалась. Кабина, в которой находились восемь человек, ударилась об перевернутый столб и развалилась. Люди упали на скалистый участок.
Один человек погиб, восемь получили ранения. Среди них одна гражданка Кыргызстана.
На место происшествия направили множество медицинских бригад и пожарных. Для эвакуации людей из других кабин направили вертолет с возможностью ночного полета. Всего в кабинах на канатной дороге застряли 184 человека.
На фуникулере в эти дни было много пассажиров в связи с выходными по случаю Ураза-байрам.
Источник: Tengrinews.kz
/ TRT
Оставьте свой комментарий первым.